El Gobierno acordó con el FMI postergar el pago de U$S 2.700 millones hasta el próximo desembolso

Según consta en el cronograma del acuerdo, Argentina debía cancelar al Fondo U$S 914 millones este martes y U$S 1.764 millones el miércoles. La cuenta totalizaba U$S 2.678 millones que debían salir de las debilitadas arcas de la autoridad monetaria si no se buscaba la manera de retrasar el pago hasta finales de mes por lo menos. La definición se dio en las últimas horas, tras la llegada del ministro de Economía, Sergio Massa, de su visita a Panamá en donde participó de una reunión del Banco Interamericano Internacional ( BID).