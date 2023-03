La Selección Argentina en Santiago del Estero: ¿cuánto saldrá hospedarse en la ciudad por una noche?

Plazas ocupadas en Santiago del Estero

Las plazas disponibles son cada vez menores para la noche del martes 28. Las páginas frecuentadas por los viajeros ya exhiben leyendas como “El 95% de los alojamientos no están disponibles en nuestra página para las fechas que buscaste” o “¡Ya no quedan alojamientos en Santiago del Estero en nuestra página”, con sugerencias para buscar hospedajes en sitios cercanos.

Por su parte, en las búsquedas mediadas por los sitios web de hospedajes, no exhiben resultados para los hoteles de la capital santiagueña. Sin embargo, sí ofrecen resultados para los hoteles ubicados en ciudades vecinas de la provincia, como Loreto, La Banda y, claro, Termas de Río Hondo.

Allí, las habitaciones para dos adultos tienen costos que parten de los $8.900 y escalan hasta los $44.100. Al valor del hospedaje, los interesados en asistir al encuentro amistoso deberán sumar el valor del combustible para trasladarse desde el estadio hasta las ciudades que los alberguen.