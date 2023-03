Cartas de lectores: cruce de Fanzolato y Perón

El Camino del Perú está cerrado desde hace cinco meses por una obra que podría haberse concluido en 15 días. A ello se le suma la caída de un puente en calle Frías Silva, porque también está cerrada esa arteria desde hace dos meses. No fue reparado aún. Todo el tránsito vehicular de los barrios Bernel, Alto verde, Las Acacias, Las Marías, Alto de las Cañas, Los Tipales, Nicolás Avellaneda, San José 3, y no sé cuántos más, deben circular por avenida Fanzolato. El cruce de dicha avenida con av. Perón es un descontrol y un peligro. Carece de semáforos. Solo una pequeña rotonda para derivar el tránsito. Todo se volvió caótico, aun más con el inicio de clases. En horas pico, es imposible salir por Fanzolato ni entrar a dicha avenida para quienes vienen del oeste. Al señor intendente Mariano Campero, me encantaría verlo o ver a su gente para corroborar lo que estoy planteando y atender el pedido: semáforos ya en Perón y Fanzolato, que es de muchísimos habitantes de dichos barrios. La vida de las personas es más importante que vuestras carreras políticas.