El pueblo donde el cielo llovizna lumbre

Poco a poco el muchacho acepta que está en un mundo lejano y hasta su cuerpo suelta amarras. La historia del líder se desgrana de a poco y reúne el ansia de violencia y amor. La poca gente desaparece “como si no existiera”. Todas las mujeres giran a su alrededor, todos los hijos son suyos y sólo uno, Miguel, lleva su nombre. Se apropia de las tierras, elimina a sus enemigos, compra al padre Rentería pero no puede reducir a Susana San Juan. El pueblo está lleno de gritos, ruidos, susurros, pláticas, ecos, canciones lejanas aunque las calles están solas. Damiana Cisneros le dice “Este pueblo está lleno de ecos”. Y aunque no hay árboles se siente el ruido de las hojas. Lo alojan los hermanos incestuosos, pero se siente mal. “Y es que no había aire”. Dorotea, que comparte la tumba, le cuenta que lo hallaron tirado y Juan Preciado por fin acepta: “Me mataron los murmullos”. En ese momento comprendemos que todo el texto transcurre en una suerte de purgatorio donde se encuentran esos espectros, despojados de todo. “Ya déjate de miedos” le dice la mujer. Todos están desposeídos, sólo poseen la culpa que los condena a vagar sin derecho a la muerte y a salir de Comala: “Hacía tantos años que no alzaba la cara, que me olvidé del cielo”. Juan Preciado escucha los cuentos, entre ellas la de Susana San Juan, la mujer mítica que arde de amor por Florencio. Pedro Páramo, ese rencor vivo, sufre de un amor no correspondido. Ante la indiferencia del pueblo por su duelo decide cruzarse de brazos y dejarlo morir de hambre hasta que Abundio lo mata. Acaba desmoronándose como un montón de piedras.