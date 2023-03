Para los chiquitos la Scaloneta es el paraíso

Las propuestas de las diversas escuelas constan de dos o tres clases por semana para las categorías Sub 6 (4 a 6 años), Sub 8 (7 a 8 años), Sub 11 (9 a 11 años) y Sub 14 (12 a 14 años). Hay algunas que no piden requisitos ni pago de inscripción, sólo una cuota mensual mínima. Otras requieren ficha médica, certificado de aptitud física, el pago de un seguro anual (asistencia médica, guardia, medicamentos, farmacia y estudios médicos) que ronda entre $4.000 y $5.000, más la mensualidad que va de $3.500 hasta $5.000 y una ficha que garantice la autorización de los padres. Bruno Toledo expresó que durante febrero hubo menor concurrencia, y que los tutores manifestaron que se debía al gasto que implicaba la compra de los útiles escolares.