La jubilación de Carlo Ponzi

No es fácil y merece un análisis profundo porque los haberes dependerán de la evolución de la economía, de la calidad de la administración y del monto de los aportes, lo que deja en peor posición a los de menores sueldos. Pero los dos primeros puntos también afectan al sistema de reparto y el tercero puede salvarse con redistribución (un haber mínimo de piso). Y no hay que identificar las fallas de la experiencia argentina con el sistema en sí. Por ejemplo, el aporte no se capitalizaba completo pues financiaba la transición entre sistemas, y los casos de montos bajos cobrados por capitalización que se complementaban con pagos del gobierno no eran por malas inversiones sino fruto de a lo sumo catorce años de capitalización y lo debido por al menos 21 años contribuidos al reparto.