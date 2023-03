Cavallo recordó a Víctor Elías: “El más generoso de los economistas apasionados”

“Víctor Elías fue no sólo un gran economista y educador sino, conforme a mi experiencia personal, el académico que más contribuyó a la formación profesional de excelencia de los economistas argentinos desde la década de 1960 hasta el presente. En mi caso particular, consiguió que me admitieran en la Universidad de Harvard sin que tuviera siquiera que seguir los pasos habituales. Enterado que el jefe del comité de admisión era el Profesor Zvi Griliches, decidí enviarle una copia de un paper econométrico que había escrito y publicado en español en el que usaba una metodología desarrollada por él. Cuando Griliches lo recibió, aprovechó la presencia de Elías como investigador visitante en el departamento de Economía de esa Universidad para preguntarle sobre mis antecedentes. Las muy buenas referencias que Víctor le dio sobre mi desempeño como alumno y docente de la Universidad de Córdoba, valió para que Griliches me enviara de inmediato la admisión. Esto ocurrió en 1974. Desde entonces mantuve una relación profesional y de amistad con Elías que me ha permitido aprender mucho de él y de los economistas a los que él ayudó a avanzar hacia la obtención de doctorados en las mejores universidades del mundo. Y esto que me pasó a mi, le pasó a decenas de economistas que lograron su apoyo a lo largo de sus carreras profesionales. Hace poco, en oportunidad del décimo aniversario de la Fundación Federalismo y Libertad, pude conversar con él en Tucumán y me contó sobre la trayectoria de los muchos economistas a los que él apoyó para que ingresaran en universidades de excelencia como lo había hecho conmigo. Tenía en su memoria todos los trabajos profesionales de cada uno de sus discípulos. Quedé admirado por la devoción que demostraba por seguir acompañando con su consejo y amistad a esos economistas que habían logrado conseguir su apoyo para el inicio de sus respectivas carreras. Pude constatar que lo que había sido mi relación con él se había reproducido decenas de veces y que además de sus contribuciones académicas al desarrollo de la teoría económica y, particularmente, a la contabilidad del crecimiento, materia en la que fue un líder a escala mundial, fue el promotor más efectivo de la carrera profesional de los economistas argentinos que trataron de perfeccionar sus conocimientos en el exterior para volcarlos, como él ejemplarmente lo hizo, en el avance de los estudios sobre el crecimiento de la economía argentina en el contexto de la economía mundial".