Cartas de lectores: inflación, maniobra delictual

Milei propone combatir nuestra elevada inflación con dos medidas, eliminar el Banco Central de la República Argentina y dolarizar la economía. Dolarizar la economía ya fue dispuesto por el gobierno del ex presidente Menem y Domingo Cavallo y los que vivimos ese gobierno sabemos perfectamente que fue un fracaso que termino con la crisis del año 2001, pobreza, hambre, crisis social, quiebra de bancos, confiscación de depósitos. El dólar es una moneda de propiedad de la Reserva Federal que es una sociedad mixta entre el Estado americano y bancos privados de ese país. Actualmente, Estados Unidos, el dueño del dólar, sufre un grave proceso inflacionario a causa de la gran emisión de billetes de dólar por la Reserva Federal y las elevadas tasas de interés bancario, lo que provoca desde hace años, pobreza, desempleo etc. Y la quiebra de bancos. Países hermanos de la región tienen una inflación promedio anual de entre el 2 y el 3 %, mantienen sus monedas y sus Bancos Centrales. Si dolarizamos y eliminamos el BCRA, perderemos definitivamente nuestra soberanía económica en manos de aquel país y de su reserva. Propongo que les consulten a los economistas de Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, Chile, cómo hicieron para tener tan bajos índices de inflación, puede que a nuestros ojos no sean tan brillantes como muchos economistas argentinos, pero se nota que son más honestos y que aman a su patria porque han ayudado a sus países a solucionar sus problemas inflacionarios y prueba de ello es que esos países tienen desde hace años una moneda más fuerte que el peso, lo que representa que nuestras mercancías y patrimonios estén sumamente devaluados. Es evidente que la inflación en argentina es una maniobra delictual que lleva años desangrándonos y los resultados están a la vista. ¿Los beneficiarios de esta estafa? Y… es muy larga la lista; por eso es difícil que termine algún día si seguimos creyendo en mentiras.