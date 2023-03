Cartas de lectores: acto político

Obsceno. Definición: adj. impúdico, torpe, ofensivo al pudor. Así puede ser calificado el acto de campaña del binomio Manzur-Jaldo en Monteros el lunes de la semana pasada. El “aparato político” desplegado ostentosamente sin ningún motivo que lo justifique. Alrededor de 100 colectivos (costo promedio 30.000 $ cada uno) para “arriar a la clientela” de toda la provincia. Sumándole gastos de sonido, cotillón proselitista, refrigerio para unas 3.000 personas, etc. Nos da una cifra millonaria gastada exclusivamente para mantenerse en el poder a como dé lugar. Las remanidas frases de campaña, usadas repetidamente en todas las elecciones desde hace 20 años, atronaron los discursos donde no faltaron las alabanzas entre unos y otros. En medio de toda esa farsa, cientos de mujeres, hombres y niños pensando cómo seguir navegando, una vez finalizado el acto, en el mar de necesidades que nos impone una devastadora crisis económica a lo largo y ancho del país. Y obligados desde ahora y hasta el acto eleccionario a ser trasladados a todos los puntos de la provincia, en donde esta dirigencia sigue prometiendo “seguir trabajando fuerte para el futuro mejor que todos nos merecemos”. Realmente patético. Y no podemos dejar de repetirlo, sin que absolutamente le interese a ningún candidato, los dos meses que llevamos sin atención médica en toda la provincia, porque “los recursos no alcanzan para satisfacer las desmedidas ambiciones salariales del personal de la sanidad”. A Dios gracias que tenemos un gobernador y una candidata a la mayor intendencia provincial de profesión médicos, sino qué sería de nosotros. Esta sería la ofrenda: una contundente victoria política en una provincia arrasada por la pobreza, la miseria clientelar y la pérdida absoluta de los valores éticos que quizás tuvimos alguna vez.