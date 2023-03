Una ONG latinoamericana que trabaja por la paz tendrá a una tucumana en su staff

Una tucumana fue convocada a formar parte de una red vinculada con la construcción de paz y la protección de los derechos humanos en Latinoamérica con sedes en distintas partes del mundo. Se trata de la Red Latinoamericana por la Construcción de la Cultura de la Paz, Ciudadanía, Participación Democrática y Defensa de los DDHH, organización nucleada a través de GAMIP-AL&C (Global Alliance for Ministries and Infrastructures of Peace) que cuenta con 51 organizaciones en el mundo, representadas en el continente por miembros en Argentina, Belize, Bolivia, Brasil, Colombia, EEUU, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Uruguay. La organización procura fomentar una mayor visibilidad de la práctica del diálogo para la resolución de conflictos, la construcción de paz, la protección de los derechos humanos y el desarrollo sostenible en América Latina.