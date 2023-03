La respuesta de Peter Lanzani en los Oscar que causó ternura en las redes

El periodista Guido Záffora compartió en Twitter un fragmento del paso del actor por los premios donde se lo pudo ver mientras posaba para las fotos y seguía las indicaciones. En ese momento, uno de los fotógrafos le preguntó: “What’s your name?”, que traducido al español quiere decir “¿Cuál es tu nombre?” Él, sin perder la sonrisa, respondió: “Peter”. Pero, esa no fue la única palabra que le salió de la boca, ya que la prensa quería algo más. “Peter what?”, en referencia a que diga su apellido. “Lanzani”. A partir de ahí se pudo escuchar como detrás de cámaras ya lo llamaban por su nombre, puesto que ahora ya lo sabían. El momento generó mucha ternura en las redes y los usuarios no tardaron en reaccionar. “La carita de felicidad de este muchacho, es todo lo que está bien” y “El futuro galán de Hollywood”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.