Cadetes de delivery: “Salimos a la calle y no sabemos si volvemos”

“Es la segunda vez que me intentan robar, pero esta vez fue más grave porque me efectuaron dos disparos. Gracias a Dios no pasó nada, pero no se puede vivir así. El Gobierno dijo que ha incorporado más de 600 policías, 400 móviles, 200 motos… pero no se los ve porque los robos siguen ocurriendo”, sentenció el cadete.