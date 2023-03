Squash: el Circuito Tucumano empieza con fuerza

A su condición de jugador le sumó la investidura de presidente de la Asociación. La tarea que se propusieron no tiene que ver solamente con la organización del circuito, también está la intención de hacer que el deporte llegue a más personas. Le apuntan, en primera instancia, a los más jóvenes. “La Municipalidad de Yerba Buena nos ayudará a difundir en las escuelas. Muchos chicos no conocen el deporte y se podrán sumar”, explicó el campeón de Segunda categoría en 2022, que ahora se codeará con los del nivel más alto. Con esa finalidad de hacer más masivo el squash es que en la primera fecha los Principiantes y las Damas no pagarán inscripción.