El actor de “El Marginal” confirmó su noviazgo con Camila, hermana de Thiago Medina

La joven y el muchacho de González Catán habían comenzado una apasionada relación dentro de la casa de Gran Hermano. Pero ella aseguró: “Nunca estuvimos juntos, formales, entonces no hay separación. No hay separación de absolutamente nada, quédense tranquilos por ese lado Y eso no significa que tengamos un vínculo, que nos llevemos bien... o que podamos ser buenos compañeros. Queremos demostrar que a pesar de todo, que uno no sea para el otro, podemos tener una linda, linda, relación”. De todas formas, Daniela se encargó de aclararle a sus seguidores que con Thiago estaba todo “absolutamente bien”.