Reducir el desorden en casa previene caídas

“Animamos a todas las personas, a medida que envejecen, a reducir el peligro de caídas”, continúa. “A menudo se trata de cosas sencillas, como quitar o cambiar las alfombrillas que resbalan, mejorar la iluminación de las escaleras u ordenar la casa. Parece que esto no siempre es de sentido común. La gente tiende a no fijarse en el desorden de su propio domicilio o a no darse cuenta de que subir escaleras como siempre han hecho supone un posible riesgo de caer, sobre todo si su movilidad o equilibrio ya no son los de antes”.