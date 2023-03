La “Niña”, una de las causantes de la ola de calor

No hace falta ser un memorioso para afirmar que marzo no suele ser un mes caluroso. Debido a ello llama la atención lo que está viviendo la Argentina. “Esta ola de calor es una combinación de factores desafortunados. Por un lado, por efecto del cambio climático producido por actividades humanas”, explicó Carolina Vera, doctora en Ciencias de la Atmósfera, investigadora principal del Conicet y vicepresidenta del grupo de trabajo I del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la Organización de Naciones Unidas (ONU). “Antes era muy raro que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por ejemplo, tenga temperaturas por arriba de 34° C; y ahora es mucho más frecuente”, añadió.