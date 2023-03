Robos de postes de luz e inundaciones en Concepción

El secretario de Gobierno, Francisco Herrera, dijo que ese hecho delictivo se produjo pese a que la municipalidad paga a personal de seguridad a fin de que realicen controles en el sector en que se está trabajando. “Es un descuido que obliga ahora a los uniformados a redoblar los recorridos”, apuntó. El funcionario expresó que no cree que lo sucedido tenga un móvil político. “Es difícil pensar que haya alguien que no quiera que la obra se concluya, No es coherente concebir que haya intencionalidad política”, insistió.