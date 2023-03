La Cámpora tildó a Fernández de desagradecido

Nada sin Cristina

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue uno de los protagonistas de la jornada y fue el encargado de dejar un contundente mensaje al sector oficialista encabezado por el presidente Alberto Fernández. “Durante los 18 años que el Partido Justicialista estuvo prohibido, hubo algunos vivos que pensaban que se podía hacer peronismo sin Perón, pero no se podía. Como hoy no se puede hacer un peronismo sin Cristina”, dijo el mandatario bonaerense. Kicillof también criticó con dureza el rol de la Justicia y cuestionó “las presiones” que llevan adelante contra la vicepresidenta. “Nunca se usó tan mal el concepto de fundamentos”, afirmó el dirigente en relación a la sentencia de la causa Vialidad y agregó: “Lo que ocurrió fue una vergüenza, una calamidad, un ridículo de ese ‘partido judicial’. En ese fallo, como dijo el abogado de Cristina Fernández, no pudieron sostener los argumentos presentados por los fiscales y parecía otro juicio, con otros argumentos”.