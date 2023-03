Los mitos que los nutricionistas sueñan con derrumbar

“El mito más arraigado y que genera serios problema es el de asociar un tipo de cuerpo o el peso con una patología. Se suele pensar que alguien con sobrepeso o que no tiene un índice de masa corporal adecuado es una persona enferma, que sufrirá múltiples dolencias y que las personas flacas son saludables y pueden comer lo que quieran. La salud se compone, en realidad, de varias cosas: hábitos saludables, alimentación equilibrada, actividad física, los lazos sociales, el trabajo, las cuestiones económicas, etcétera. Tener una buena calidad de vida es esencial. Lo del peso no determina la enfermedad porque esta medida no depende de una balanza solamente, depende de los factores constitucionales de la persona, de si va al gimnasio, cuál es su masa muscular, entre otras cosas”, explicó.