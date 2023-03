Gran Hermano: se conoció al primer finalista y así quedó la placa de nominados

“Le voy a dar dos votos a Camila. Creo que la primera vez que hablé ella dije que me daba buenas energías, después hubo varias cosas que me hicieron dudar y siempre me gusta conocer mejor a la persona. Tuvo cosas que siento que las dejé pasar porque quería pasar el tiempo sin discusiones. Pero tiene formas que no comparto y no me gustan. Siento que miente y que actúa. Y este voto me duele un montón darlo, pero le doy uno a Marcos. Sé que la gente lo quiere mucho y que no se va a ir”, explicó.