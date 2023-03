Chahla: "Mi fortaleza es no haber venido de la política, sino de lo académico y de la gestión"

“El Laboratorio de Salud Pública recibió el premio nacional a la calidad. Hicimos los hospitales modulares, cuadruplicamos las camas en Terapia, no faltó una medicación ni un respirador. No podemos negar la gestión de ese momento. La neumonía de hoy no es consecuencia (por su administración), siempre tuvimos esta patología. Hay un corredor endémico, una salta de situación que se ve toda la semana. Eso dejamos también en el Ministerio de Salud”, señaló la médica.