Alfaro le pide diálogo a Sánchez: "Si no vamos juntos, se será funcional a Jaldo-Manzur"

Alfaro confirmó a LG Play que el "Frente Juntos para Cambiar Tucumán", también anotado ante la JEP, responde a su espacio, aunque no figure el PJS. "Lo hemos inscripto previendo que no haya acuerdo ni posibilidad de salir de este tema. Si no inscribíamos el frente, (corremos el riesgo) de no participar de las elecciones, y es mucho el compromiso que tenemos con dirigentes del interior y de la capital", detalló el intendente, en alusión a los candidatos a legislador, concejal, jefe municipal y delegado rural de su espacio. En esa línea, aclaró que "es una responsabilidad sobre la cual no puedo mirar para el costado, pero la mayor responsabilidad la tengo con los tucumanos".