Las duras confesiones de Gonzalo Valenzuela: su relación con Juana Viale y la pérdida de su hijo Ringo

A sus 18 años falleció en un accidente doméstico su hermano mayor y cuando tenía 23, con un mes de diferencia su mamá y su papá murieron de cáncer. “Es duro, pero me ayudó mucho. Aunque suene fuerte, agradezco todo lo que me ha pasado, porque soy lo que soy gracias a lo que me ha tocado vivir y por cómo lo he vivido. Si hay algo que duele, es la muerte de un hijo. Pero me levanto todos los días pensando en que si me muero hoy, me muero tranquilo. Estoy contento con la persona que soy y también he podido ayudar a mucha gente gracias a esa experiencia”, contó alguna vez a los medios de Chile.