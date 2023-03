El tenso momento que vivió Ulises Bueno en un show: lo tiraron del escenario y le robaron

Según informó el sitio dedicado al género musical, NotiTropicales, el músico se refirió a su público enojadísimo y a los gritos: ”Se fueron al carajo, loco qué pasa. ¿Yo les hice algo a ustedes? ¿Por qué me tratan de esta forma? Me robaron las cadenitas, eso no se hace. Hay cosas que no se deben hacer, muchos años laburando de esto, ¿para que me traten de esta forma?”.