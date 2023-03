Cada vez más niños son víctimas de la barbarie rosarina

“La presencia de niños era generalmente un obstáculo o un código para evitar este tipo de ataques, hoy ya no. Se corrieron todos los límites”, explicó el fiscal Adrían Spelta. “Evidentemente hay un conflicto con una banda particular en ese punto neurálgico de la ciudad, un conflicto que desencadenó una balacera y que ya no tiene límites”, enfatizó.