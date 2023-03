La expareja de Ergün Demir volvió a hablar sobre su denuncia por estafa y abuso sexual contra el actor

Y agregó: “Te roban tu luz y tu identidad, logran desestabilizarte ante a vos como un niño sufrido para lograr tu compasión pero hubo una situación límite en mi casa donde estuve agonizando porque me sentía mal, le pedí que me lleve a mi habitación y me decía que no podía porque entrar a mi habitación era pecado, llegué a la cama como pude, yo no podía hablar y con los ojos trataba de decirle que me socorriera, después de dos horas llamé al SAME y cuando venían los médicos se escondió para que no lo vieran, él me drogaba y me di cuenta porque encontré jeringas en su habitación”.