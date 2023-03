"Si la unidad se cae, no es por culpa nuestra", lanzó Alfaro durante una reunión en el PJS

De todas maneras, Alfaro indicó que todavía puede llegarse a un acuerdo, y que sería, de hecho, lo deseable. “Juntos hay posibilidades de alcanzar el gobierno. Separados, no las hay”, dijo. Y en pos de ese objetivo, pidió no atacar al sector encabezado por Roberto Sánchez. “No maltratemos a quien va a ser nuestro compañero. No hablemos mal de Roberto y su equipo. Tenemos que buscar la unidad si queremos ser gobierno. Si la unidad se cae, no es por culpa nuestra”, apuntaló.