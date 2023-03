Empate y final caliente entre Huracán y San Lorenzo en Parque Patricios

Se repartieron puntos y la igualdad les cayó bien a los dos, que siguen dando pelea arriba en la Liga Profesional. Huracán y San Lorenzo empataron 1 a 1 en el clásico de la sexta fecha, que tuvo un final caliente y terminó con cuatro futbolistas expulsados. Matías Cóccaro, de penal, puso en ventaja al “globo”, pero reaccionó el “ciclón” en el cierre del primer tiempo y logró la paridad con un golazo de Jalil Elías.

El partido comenzó con mucha intensidad, aunque hubo poca claridad en el juego. La gran polémica del cotejo llegó a los 20 minutos, cuando Cóccaro ingresó al área y agarró del pantalón a Rafael Pérez, quien también sujetó al delantero. El árbitro solamente observó la falta del colombiano y sancionó penal para Huracán. Desde los 12 pasos el uruguayo no falló y puso en ventaja al local.

El gol no cambió el trámite del encuentro, que tuvo mucha disputa en la mitad de la cancha, aunque poca claridad. Cuando parecía que el “globo” se iba al descanso en ventaja, llegó el empate. Elías, con un potente disparo desde afuera del área, puso el 1 a 1. En el complemento, el único que buscó la victoria fue Huracán, pero no pudo lograr el objetivo gracias a la muy buena actuación de Augusto Batalla. “Fue un partido complejo. Los dos equipos intentamos hacer cosas similares y eso complicó el juego. Nos llevamos un punto importante para seguir peleando arriba. Queríamos ganar, pero cuando no se puede hay que ser inteligentes”, dijo el arquero del equipo de Boedo.

“Fue un encuentro parejo, muy disputado, con dos equipos que están acostumbrados a presionar mucho en la mitad de la cancha. En líneas generales, el resultado es justo”, expresó el DT Rubén Darío Insúa.

Cuando faltaban dos minutos para el final, llegaron los incidentes, que terminaron con cuatro expulsados: Fernando Tobio y Patricio Pizarro en el local y Nahuel Barrios y Agustín Giay en el “ciclón”. “Es normal ese tipo de roce en un clásico. Son cosas que quedan adentro de la cancha. Cada uno defiende lo suyo”, dijo Batalla.

San Lorenzo llegó a los 13 puntos, uno más que Huracán, que sigue siendo el único equipo invicto en el certamen. El empate les sirvió a los dos para seguir dando pelea.

Intentará seguir por el buen camino. Entonado tras golear 3-0 a Patronato y conquistar la Supercopa Argentina, Boca buscará seguir siendo protagonista del torneo de la Liga Profesional cuando reciba, desde las 21, a Defensa y Justicia.

El “xeneize” necesita sumar los tres puntos para seguir dando pelea en los primeros lugares y de esa forma superar al “halcón”, que tiene dos unidades más que el conjunto de Hugo Ibarra. Debido a la trascendencia del partido, el DT no se guardará nada pese a la acumulación de encuentros. Habrá tres cambios con respecto a la formación que viene de coronarse frente al “Patrón”. Guillermo “Pol” Fernández ingresará en lugar de “Equi” Fernández (expulsado en la fecha pasada contra Vélez), Sergio Romero volverá al arco en reemplazo de Javier García y el paraguayo Bruno Valdez (recuperado de una molestia muscular) ocupará el lugar de Facundo Roncaglia.

Defensa y Justicia pasa por un gran momento y acumula cuatro victorias seguidas. Los dirigidos por Julio Vaccari vienen de golear por 3 a 0 a Atlético.

Hoy también jugarán Godoy Cruz con Racing y Arsenal con Belgrano. Ambos encuentros se iniciarán a las 17.

El que ayer dejó pasar una gran chance de sumar tres puntos fue Independiente. Después de estar 2 a 0 arriba gracias a los goles de Martín Cauteruccio (uno de penal), igualó 2 a 2 con Instituto en el estadio “Libertadores de América”. Adrián Martínez y Nicolás Linares convirtieron para el conjunto cordobés. El equipo de Avellaneda, que solamente ganó un partido en seis fechas, fue despedido con silbidos.