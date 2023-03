El caso Mohamed terminará definiéndose en un juicio oral

El jueves, cuando Valdez debía firmar el acuerdo, le pidió a su defensor que siguiera adelante con el convenio, que escuchara la sentencia y que si la pena no le satisfacía, que la impugnara. Cuando el profesional le explicó que no se podía hacer eso, Valdez decidió rechazarlo. Ahora su suerte, si no ocurre nada extraño, se resolverá en un debate oral que se programará en las próximas semanas. Puede recibir una pena de hasta 25 años.