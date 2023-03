Huracán-San Lorenzo, con la cima en la mira

Llegan en un gran momento. Huracán recibirá a San Lorenzo en un clásico que promete muchas emociones. El “globo” es el único invicto del torneo, mientras que el “ciclón” es uno de los líderes de la Liga Profesional.

“Sabemos que los dos equipos están en un buen momento y la victoria será un golpe anímico para el ganador, pero no definitivo, ya que todavía queda mucho camino por recorrer”, dijo Adam Bareiro, delantero del equipo de Rubén Darío Insúa. San Lorenzo acumula una muy buena racha en la que consiguió tres victorias consecutivas (ante Unión, Sarmiento y Godoy Cruz). Además, en el inicio del certamen le ganó a Arsenal y solamente perdió contra Lanús en la segunda fecha. “Convertir goles para un jugador y más para un delantero es lo más lindo. Todavía no me tocó hacer uno en el clásico y ojalá sea este domingo. Sería lindo y más si sirve para ganar”, agregó Bareiro.

“Estamos transitando un momento muy bueno. El golpe anímico de la clasificación en la Libertadores nos da ese plus para seguir sumando y ganando”, señaló Gabriel Gudiño, volante de Huracán, que viene de empatar 1 a 1 frente a Colón en su visita a Santa Fe. El encuentro se jugará a las 19.15 en el estadio “Tomás Ducó” y será televisado por ESPN Premium.

Hoy también jugarán: Independiente-Instituto (desde las 17), Talleres-Vélez (21.30) y Tigre-Argentinos (21.30). Ayer Platense igualó 1 a 1 con Central Córdoba, mientras que Gimnasia y Colón empataron sin goles.