Los abuelos de Chat GPT

El funcionamiento de Eliza era relativamente simple y no tenía ninguna característica que podría considerarse como “inteligencia artificial”. El propio Weizenbaum admitía que su programa “no sabía lo que decía”. Como no tenía acceso a internet (que, por otra parte, no existía en los ’60), no podía crear nuevos contenidos. Se limitaba a contestar de manera vaga, tomando sus respuestas de una pequeña base de datos. Cuando no encontraba una respuesta adecuada, devolvía la pregunta a su interlocutor.