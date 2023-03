El progreso propio

Tampoco es auspicioso para el país suponer que hay que elegir entre ser cabeza de ratón o cola de león. Esta opción, al reducirnos a la poquedad ratona o a quedar siempre a la zaga de la magnificencia ajena, nos deja irremediablemente mal parados. No es preciso ser parte de bicho alguno para existir en este mundo, más vale ocuparse de cuidar lo propio, como advertían desde Felipe Varela, que dijo que “el hombre encuentra su patria donde no es extranjero y donde su dignidad humana no sufre”, hasta Sarmiento, que viviendo fascinado en Estados Unidos no perdía el deseo de volver a su propia tierra, aunque fuera queriendo regarla con sangre de gauchos.