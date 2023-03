Tangalanga, el humorista secreto de los años en que hablábamos por teléfono

Lo conocí en su etapa dorada. Una tarde en que un primo me hizo escuchar un casete TDK que tenía grabada la voz de un señor que llamaba por teléfono a otro, minutos antes del inicio de la final del Mundial 86. Le decía que estaba haciendo una encuesta y que le interesaba conocer su opinión sobre el resultado del partido. Su interlocutor le contestaba que el partido no había empezado y el falso encuestador replicaba que lo que iba a ver él –por un problema con el satélite- era una transmisión en diferido, que el partido ya se había jugado y que Argentina había ganado con dos goles de Cucciufo. “Pero no me diga, me quiero morir”, decía la víctima de la broma. Lo que seguía era una conversación desopilante.