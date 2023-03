Nueva moratoria previsional sancionada

El período en el cual se podrán completar esos años de aportes faltantes pueden ir entre los 18 años de edad de la persona y hasta el mes de diciembre del año 2008, sin excepción; siempre y cuando en esos períodos no se registren aportes previsionales. Es factible que algunas mujeres no puedan hacer uso de la ley por lo cual tendrían que realizar algunos meses de aportes para poder alcanzarla y jubilarse. Esta nueva ley incluye a los hombres, a diferencia de la Ley 26.970, y les da la posibilidad de completar los años de servicios necesarios; si bien es cierto aún tenemos vigente la Ley de moratoria previsional 24476, la misma contempla una limitación de compra de años de aportes hasta diciembre de 1993, lo cual hace inviable el acceso a la jubilación por parte de hombres que no posean aportes con posterioridad a ese período.