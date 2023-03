El alfarismo dice que no recibió invitación para integrar Juntos por el Cambio

“Se nos ha invitado públicamente pero no conocemos cómo se integra su mesa ejecutiva, su mesa electoral ni las reglas de juego, dentro de lo que es una constitución de un frente, es decir que la supuesta invitación no existió. Me cansé de pedirles a los apoderados y referentes del sanchismo que nos den el acta y los papeles para poder adherirnos; esto ha sido infructuoso”, afirmó el abogado.