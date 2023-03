Habemus Horacio

Con toda razón Patricia podría decir que lo importante es mostrar liderazgo fuerte para ganar y después se verá cómo se las arregla para gobernar. Veremos cómo reacciona ante eso la sociedad golpeada por la pandemia, la de las tres frustraciones seguidas, la que está más inclinada a votar por el menos malo porque no hay nada que la entusiasme demasiado. También tiene razón la presidenta del PRO cuando dice que es ridículo pensar en consensuar con Cristina, Grabois y Baradel, entre otros, aunque más no sea por el distanciamiento ideológico. No estoy tan seguro que no se pueda negociar con Massa y Moyano, pero eso es tema para otra nota.