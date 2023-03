Manzur no cree que haya tiempo para retrasar las PASO

El teléfono no para de sonar. Un gobernador habla del otro lado. También algún integrante del Gobierno nacional. Y hasta empresarios del Grupo de los 6. Lo único que ha cambiado en Juan Manzur es la oficina. Regresó al primer piso de la Casa de Gobierno como mandatario tucumano, pero no pierde de vista lo que pasa en Buenos Aires. “Mi casa es Tucumán”, se ataja cuando LA GACETA le consulta acerca de si extraña la Casa Rosada. Manzur no cree que su imagen se haya desgastado políticamente tras su paso por la Jefatura de Gabinete y casi al borde de cumplir dos años de mandato en la provincia. Ahora, aclara, ha preferido adoptar un perfil bajo y poner todo su esfuerzo para que Osvaldo Jaldo se convierta en su sucesor en la Gobernación. Sin embargo, su condición de vicepresidente del Partido Justicialista Nacional le impone protagonismo en la actual discusión acerca de cómo afrontará los comicios nacionales el Frente de Todos. “Si me convocan allí estaré porque también soy gobernador y titular del PJ Tucumán”, afirma. Las candidaturas en el oficialismo nacional siguen verdes. Manzur no se baja de cualquier puja. Consultado por nuestro diario acerca de si habrá internas en el Frente de Todos, Manzur indica: “Las PASO han sido fijadas por ley y toda norma debe ser respetada. Tampoco creo que haya tiempo para cambiar las reglas de juego”. Varios de sus partes de otras provincias habían sugerido al presidente Alberto Fernández retrasar la convocatoria hasta octubre (originalmente deben ser convocadas en agosto), de tal manera que las presidenciales se realicen en noviembre y no en octubre. El jefe del PE mide sus palabras cuando habla de la gestión del presidente Alberto Fernández, de la que formó parte. “Se está llevando adelante una gestión con mucho esfuerzo para tratar de que la Argentina salga adelante, en un contexto internacional difícil y complejo”, se limitó a opinar.