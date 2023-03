Dimes y diretes: el "acople" jaldista de la Capital y el candidato de CREO en Yerba Buena

Y criticó el discurso de Juan Manzur en la apertura de sesiones de la Legislatura. "El Tucumán que ve el gobernador es el Tucumán del relato", indicó. Y cuestionó las "cifras que no nombró" el ex jefe de Gabinete de la Nación: "el 50% de pobreza, casi un 15% de indigencia, la marginalidad; hay tucumanos y tucumanas de carne y hueso que necesitan de un Estado presente y que hoy no son escuchados", arremetió.