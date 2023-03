Repercusiones del discurso de Manzur: lo que dijeron los legisladores

“Manzur es el paciente cero del virus de la mentira y la falta de realidad que también padece el Gobierno nacional. Escuchamos un relato que parece de otra provincia, no de Tucumán. Nos viene a hablar de obra pública cuando el porcentaje per cápita enviado por la Nación nos dice que Tucumán es la más perjudicada. Manzur perjudicó a Tucumán. Nos viene a hablar de empleo cuando el 37% de los empleados tucumanos busca otro laburo porque no llega a fin de mes. Eso sin contar el fastidio de escuchar a una persona que usa la provincia como hotel alojamiento. Manzur lo hizo como ministro de Salud y Jefe de Gabinete. Ahora vuelve para ser candidato a vice, pero quiere ser presidente. ¿Alguna vez va a volver, pero para gobernar? Vino con toda la movilización y parafernalia. Nada de eso es gratis. Lo que hemos visto es el despilfarro de fondos públicos. Los impuestos que no van a escuelas, a Salud, a docentes, están en la campaña del oficialismo”.