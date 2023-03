Básquet: Festejo desmedido y pacto secreto

Néstor “Che” García está en el ojo del huracán. Había sido despedido de la Selección en circunstancias tan escandalosas como poco aclaradas, y el domingo se convirtió en el verdugo argentino. Pasó a dirigir a República Dominicana, equipo que dejó a la Argentina sin Mundial de básquet, y su eufórico festejo generó una polémica iniciada en Mar del Plata, donde se jugó el partido, y que repiquetea por estas horas en el ámbito deportivo nacional.

La Selección, dirigida por Pablo Prigioni, llegó a estar 17 puntos arriba y terminó derrotada. “No sé de qué festejo hablan. Mis jugadores me subieron y me tiraron hacia arriba. Cuando me bajaron me fui corriendo. ¿Qué quieren que haga? ¿Que les diga ‘no me levanten’ cuando están felices? Logramos algo histórico -explicó en Radio La Red-. Logramos con Dominicana el resultado más importante en la historia del básquet del país. Me llamó el presidente de la nación”.

Pero el antecedente que puede explicar el festejo de García sucedió en agosto del año pasado, cuando el técnico fue desvinculado de su cargo en Argentina. “El Che” también se refirió a ese tema. “Sólo una persona, además de mí, sabe porqué me corrieron. Ni yo ni esa persona lo vamos a decir nunca, es un pacto que hicimos”, puntualizó.