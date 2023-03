Junto al ex alfarista Albarracín, Jaldo inauguró un playón deportivo en Concepción

"Esta es una de las escuelas más importante de la ciudad de Concepción. Hemos venido a inaugurar un playón deportivo que ha venido siendo acompañado por el Gobierno de la Provincia a través de nuestro ministro de Educación, pero quién ha llevado adelante la gestión y quién hoy nos ha convocado es el legislador Raúl Albarracín que desde una banca legislativa siempre ha luchado y trabajado por su Concepción querida. Hoy lo vinimos a acompañar porque tenemos muy claro que en Tucumán no solo no hay grieta, no la fomentamos y no la vamos a permitir. La política debe unir a los pueblos porque hay gente que tiene necesidades y por eso tenemos que estar unidos", afirmó Jaldo.