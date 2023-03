"El lado oscuro de la Luna": Cuando llegó, cayó como una bomba

Maximiliano Farber pertenece a una generación mucho menor. “Crecí en una casa donde la música siempre sonaba fuerte. Mi padre, gran melómano escuchaba mucho rock. No recuerdo haber escuchado música para niños, pero si mucho rock y jazz. ‘The Dark Side of the Moon’ fue un disco que me cautivaba mucho. En mi forma de componer quizás no se plasmó como una influencia estética, pero sin dudas creo que me marcó en mi forma de escuchar, amplia y abierta a sonoridades diferentes, o poco convencionales, que inclusive me llevaron a conocer y explorar la música electroacústica. Asimismo asumir una actitud experimental con respecto al sonido, tanto en la música como en el hacer teatral” reseña el creador de la productora Brillovox.