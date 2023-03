Revelaron la razón por la que Gerard Piqué se “desenamoró” de Shakira

La novela entre Shakira y Gerard Piqué parece no tener fin. Y es que la colombiana no deja de estrenar nuevas canciones dedicándoselas a su ex pareja y padre de sus hijos. Tras el lanzamiento de su nuevo tema junto a su compatriota Karol G, comenzaron a surgir versiones que darían cuenta de la razón por la que Piqué decidió separarse.