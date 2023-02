Shakira habló sobre su separación de Piqué: las cinco frases más fuertes

En esta oportunidad habló con Enrique Acevedo, quien dirige el programa En Punto de N+, una cadena mexicana de noticias del grupo Televisa. “Creo que a través de mis canciones siempre he sentido que tengo el deber de usar mi voz y prestársela para aquellos que no pueden hablar. Me he dado cuenta de que las mujeres estamos en un momento clave para la sociedad”, destacó la cantante, quien se separó de Piqué tras 12 años de relación y dos hijos en común, Milan y Sasha.