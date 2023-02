“Sánchez sacó más votos que Alfaro y lo supera en encuestas”, dijo Molinuevo

Por otra parte opinó sobre el reparto discrecional de fondos por parte del Gobierno provincial. “En Tucumán no hay una modificación de la ley de coparticipación ni de los criterios discrecionales, que a veces usan para repartir los fondos públicos. Esto tiene que terminar en la justicia de la Nación y es algo que no se puede tolerar, va en contra de la Constitución y de la autonomía de los municipios. En cualquier provincia a los municipios llega un porcentaje arriba del 20%, no como acá que llega un 12,8% y no coparticipan los ingresos brutos, el impuesto que más recauda de la provincia”, aseveró.