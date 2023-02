Boca: Ibarra pondría lo mejor en la final de la Supercopa Argentina 2022

Mientras tanto, en Patronato saben que un triunfo ante Boca no sólo le daría una nueva estrella al club, sino que también podría ser la inyección anímica ideal de cara al futuro. “Hay que jugar con los dientes apretados y no dejarles espacios. Tenemos que tener una noche perfecta para ganar; planificamos un partido largo por lo que tenemos que cuidarnos en los primeros minutos”, pidió el ex River, Nicolás Domingo.