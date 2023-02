Un cantante sufrió un ataque de síndrome de Tourette en pleno show y recibió la ayuda de sus fans

El video se viralizó en pocos minutos

La cuenta de TikTok de la usuaria @katharina.shry compartió el video del concierto en el Mercedes-Benz Arena en Berlín, que conmovió en las redes. Allí se puede ver al músico interpretando Someone you loved, cuando sufrió un ataque y, si bien en un comienzo siguió adelante cantando, se dio cuenta de que no podía continuar y por eso su público entonó el popular hit hasta el final.