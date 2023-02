Turf: Éxitos contundentes que despiertan expectativas

La jornada turfística no contó con competencias jerárquicas ni con la presencia de ejemplares clásicos, pero hubo demostraciones que hacen ilusionar. My Sweet Hunter y el santiagueño Libertador Sam lograron victorias que los perfilan para ser animadores de pruebas de alto nivel.

My Sweet Hunter hizo su primera incursión en una carrera con codo y perdió de vista a sus adversarios. Conducido por José Alfredo Vizcarra, el descendiente de Global Hunter derrotó de punta a punta por 10 cuerpos al santiagueño Shield Me, en el excelente tiempo de 1’11”2/5 para los 1.200 metros. “Vino siempre muy cómodo en la delantera y cuando lo exigí en la recta final arrancó como si recién hubiese largado. Le tenía mucha confianza, pero la verdad es que me sorprendió la forma en que ganó. Hizo todo muy fácil”, contó Vizcarra. El zaino pertenece a la caballeriza “Juan Frías” y empleó el mejor registro de la jornada para mantenerse invicto al cabo de dos presentaciones en el circo hípico local. El nieto materno de Pintonazo venía de ganar una prueba de 800 metros, por lo que apunta a ser protagonista de los próximos clásicos de velocidad. “Si sigue en este nivel no tengo dudas de que llegará a correr las carreras bravas”, dijo el experimentado jinete.

El que también dejó una muy buena impresión fue Libertador Sam. El zaino de Daniel Muratore, con Ángel Vai en la montura, derrotó por seis largos a Il Cafone, en 1’25”1/5 para los 1.400 metros. El hijo de Alrassaam se hizo fuerte en la recta final y demostró que está en condiciones de competir en pruebas más exigentes y de mayor distancia, como lo hizo cuando corría en Buenos Aires.