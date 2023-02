Murga ofrece otra vez ceder su lugar en la fórmula

En medio de la escalada de tensión entre el alfarismo y el radicalismo, Sebastián Murga volvió a poner disposición su lugar como candidato a vicegobernador de Roberto Sánchez. Incluso, CREO, el partido que representa, definió este sábado presentar listas propias en las elecciones del 14 de mayo.

Mediante un comunicado firmado por Sergio Dávalos, presidente del partido, se precisó que ante la indefinición dentro de Juntos por el Cambio CREO decidió por tercera vez poner a disposición el lugar de Murga en el binomio. Así lo resolvieron luego de una reunión partidaria. “Preocupados por la crítica situación en que se encuentra la oposición en Tucumán, hemos convocado a una reunión de urgencia a los principales referentes y autoridades del partido, en donde le hemos transmitido a Sebastián Murga nuestra preocupación por lo que está sucediendo en la provincia. Estamos a 70 días de las elecciones y la oposición sigue sin expresarle definiciones a la sociedad. Creemos imprescindible que esto se termine”, se precisa en el texto.

Luego, reforzaron su posición. “Consideramos que su gesto de grandeza de haber puesto a disposición ya en dos oportunidades su lugar en la fórmula para contribuir a la unidad de la oposición es el camino que se debe seguir. Le pedimos que renueve, de manera categórica, su ofrecimiento de dejar su lugar en la fórmula como medio para destrabar la situación”, plantearon las autoridades partidarias.

“Asimismo, le hemos expresado nuestra convicción de que, habiendo llegado hasta este punto, la mejor forma de contribuir a que la oposición pueda de una vez por todas derrotar al oficialismo, será compitiendo y sumando a la coalición desde otro lugar”, se añade. Según explicaron.

“La política no entiende de renunciamientos, y nosotros sí. Por eso por tercera vez ponemos a disposición nuestro lugar en la fórmula para que Roberto (Sánchez) decida”, explicó Murga a LA GACETA. Sí dijo que, más allá de eso, CREO continuará presentando candidatos en diferentes lugares. “Esto lo hacemos sin renunciar a lo que sostenemos desde el nacimiento del partido: es imprescindible hacer las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes; no nos vamos a cansar de trabajar por una alianza grande y generosa; y la oposición no puede seguir siendo responsable de la eternización del oficialismo en Tucumán”, cierra el texto de CREO.

Esta definición del partido de Murga y de la diputada Paula Omodeo se da luego de una semana repleta de tensiones en Juntos por el Cambio. Por un lado, el intendente Germán Alfaro se lanzó como candidato a gobernador y, por el otro, el radicalismo inscribió el frente JxC sin haber sumado al Partido por la Justicia Social y al PRO, por ejemplo. Esto desató el enojo dentro del alfarismo y del macrismo, que reclamó a la UCR que retire esa alianza de la Junta Electoral Provincial.