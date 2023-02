Tarde de finales de la ITF en el parque

“La gente estuvo rebien; me animaron bastante”, reconoció Sierra, que jugará en el primer turno. La marplatense remontó el partido ante la española, Carlota Martínez Cires. En el segundo set dispuso de una ventaja de 4-0 que la rival borró, pero el parcial no se le escapó a Sierra. Ahí fue que el público ayudó a la jugadora. “Cuando saco diferencia en los games, el estar ansiosa me juega una mala pasada. Tengo que estar más sólida”, identificó el problema Sierra, vencedora por 6-7 (5-7), 6-4 y 6-4. Su rival será también de España, Rosa Vicens Mas. La segunda preclasificada tuvo que trabajar mucho para eliminar a Martina Capurro Taborda. La europea triunfó por 2-6, 7-5 y 7-5. “La conozco, sé que juega bien. Solo dando lo máximo, tendré una opción de ganar”, reconoció Vicens Mas sobre Sierra. Ambas finalistas estuvieron casi tres horas en la cancha, con temperaturas que no bajaron de los 30 grados.